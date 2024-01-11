Выдвижение Трампа кандидатом в президенты США поддерживают 49% опрошенных республиканцев

Еще 12% респондентов выступают за кандидатуру экс-постпреда при ООН Никки Хейли, следует из результатов опроса, проведенного агентством Reuters и службой Ipsos

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США поддерживают 49% ее сторонников в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного совместно агентством Reuters и службой Ipsos.

Согласно этим данным, выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев экс-постпреда при ООН Никки Хейли одобряют 12% респондентов, губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 11%, бизнесмена Вивека Рамасвами - 4%, бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи - 4%. 22% участников опроса выступили в поддержку других политиков или не дали ответа.

Ранее Кристи объявил о выходе из предвыборной гонки.

Опрос был проведен в период с 3 по 9 января среди более 1,9 тыс. совершеннолетних американцев по всей стране, заявивших, что являются сторонниками Республиканской партии. Вопросы им задавали по сети.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.