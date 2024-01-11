Профильные комитеты поддержали резолюции, обвиняющие сына Байдена в неуважении к Конгрессу

Хантер Байден ранее без объявления прибыл на слушания в законодательный орган, однако покинул их, как только конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин попыталась задать ему вопрос

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Юридический комитет и комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей поддержали резолюции, содержащие обвинения сына президента США Джо Байдена Хантера в неуважении к Конгрессу. Трансляции заседаний комитетов велись на сайте законодательного органа.

Юридический комитет одобрил резолюцию, предписывающую привлечь Хантера Байдена к ответственности за неуважение к Палате представителей полного состава. Резолюцию поддержали 23 члена нижней палаты Конгресса, против выступили 14 законодателей.

Комитет по надзору и подотчетности также рассмотрел резолюцию и сопроводительный доклад относительно обвинения сына американского лидера в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в Конгрессе по направленной ему повестке. 25 конгрессменов одобрили документ, 21 проголосовал против. С утра Хантер Байден без объявления прибыл на это заседание, однако покинул его, как только законодатель от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин попыталась задать ему вопрос.

После одобрения профильными комитетами резолюции будут направлены на рассмотрение Палаты представителей полного состава, которая примет окончательное решение о том, рекомендовать ли Министерству юстиции США привлечь Хантера Байдена к ответственности.

В декабре 2023 года Хантер Байден отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын американского лидера настаивал на даче показаний на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как от него потребовали. Невыполнение предписаний законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование.

Законодатели рассчитывают в рамках расследования по делу об импичменте Джо Байдена выяснить, получал ли он выгоду от деловых операций своего сына. Оппоненты президента США не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.