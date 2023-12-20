Дела сына и брата: Байден оказался под угрозой импичмента

По мере приближения президентских выборов в США администрация действующего главы государства Джо Байдена сталкивается с новыми серьезными вызовами. На этот раз речь идет о решительном намерении республиканцев провести расследование об импичменте американского лидера. В чем обвиняют Байдена и как это сказывается на его рейтинге — в материале ТАСС

Расследование об импичменте

Администрация президента США Джо Байдена на фоне подготовки к гонке за пост главы государства столкнулась с новым вызовом: контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы проводят в отношении него расследование об импичменте. Резолюцию об этом нижняя палата одобрила 13 декабря. Она предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках расследования о том, есть ли достаточные основания для импичмента президента США. Документ поддержали все законодатели-республиканцы, но за него не проголосовал ни один демократ. В итоге резолюция была одобрена 221 голосом против 212.

Решение инициировать официальное расследование по делу об импичменте Байдена еще в середине сентября принял республиканец Кевин Маккарти, который на тот момент занимал пост спикера Палаты представителей. Как он объяснял, расследование призвано выяснить, получал ли глава государства выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена. "Это обвинения в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, а также в коррупции, и они требуют дальнейшего расследования Палатой представителей", — говорил он.

О том, что семья Байдена могла получать средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса, республиканцы заявляли неоднократно.

По словам нынешнего спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона, конгрессмены располагают доказательствами поступлений миллионов долларов от иностранных лиц на счета семьи Байдена. Как он утверждает, парламентарии ознакомились с выписками банковских счетов и показаниями свидетелей, которые заявляли о многочисленных взаимодействиях президента с иностранными клиентами его семьи. Джонсон отметил, что игнорировать эти доказательства невозможно.

Белый дом критикует республиканцев и их расследование. Сам Байден назвал это "политическим трюком" республиканцев.

"Вместо того чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того чтобы заниматься своим делом по срочным вопросам, которые необходимо решить, они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в Конгрессе, не подкреплен никакими фактами", — заявил американский лидер.

Но, по словам Джонсона, одной только критикой участие Белого дома в этом процессе не ограничивается. Как он утверждает, администрация американского лидера мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых подозревается его семья. Спикер Палаты представителей отметил, что три задействованных в расследовании комитета "проделали невероятную работу и шли по следу улик".

"Но теперь нам мешает Белый дом, который препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей из министерства юстиции, бывшего советника в Белом доме, [представителя] Национального управления архивов и документации. Белый дом удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами", — сказал он.

Об импичменте в США В соответствии с Конституцией США импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента, путем отстранения от должности. Это возможно, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительная прерогатива" формулировать и выдвигать обвинение — у Палаты представителей. Ее депутаты голосуют о передаче вопроса на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если основания для импичмента действительно есть, формулируется фактическое обвинительное заключение. После того как документ будет утвержден комитетом, его направляют на рассмотрение Палаты представителей полного состава: там для его одобрения требуется простое большинство голосов. Если обвинения будут утверждены, их передадут в Сенат, где будет проходить судебный процесс под руководством председателя Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции членов суда присяжных. Для признания импичмента состоявшимся необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В 2019 году демократы, контролировавшие на тот момент Палату представителей, запускали эту процедуру в отношении бывшего на тот момент президентом Дональда Трампа. Когда в 2020 году дело передали на рассмотрение в Сенат, где большинство мест принадлежало республиканцам, глава государства был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу. Сегодня расстановка сил иная: под контролем республиканцев находится Палата представителей, а в Сенате большинство у демократов. Показать ещё

Под прицелом — сын президента

Одна из центральных фигур этого скандала — сын президента Хантер Байден. В основе расследования об импичменте в отношении американского лидера лежит обвинение в предполагаемой коррупционной деятельности семьи Байденов. Республиканцы утверждают, что, будучи вице-президентом, Джо Байден добивался увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина, занимавшего этот пост с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Это якобы было сделано в интересах украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой с 2014 года входил Хантер Байден.

Под руководством Шокина Генпрокуратура Украины начала расследование трех дел в отношении Burisma, которой владеет бывший министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский. После отставки Шокина эти расследования были прекращены либо переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Как утверждал бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, расследовавший дело Burisma, первоначально в деле фигурировали компании Хантера Байдена, но в какой-то момент они исчезли.

В октябре 2019 года бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук сообщал, что во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года Байден лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.

После ухода с поста генпрокурора Шокин и сам заявил, что его увольнение было незаконным и произошло под внешним давлением на руководство Украины. Он даже обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины, но в сентябре 2020 года оно было закрыто.

В очередной раз на эту тему он высказывался в августе этого года. По его словам, Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки угрозой заблокировать кредит для Киева.

"Я не хочу излагать непроверенные факты, но мое личное убеждение состоит в том, что да, так и было, что они получили взятки. Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку. Разве это само по себе не коррупция?" — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом, как пишет The Washington Post, обвинение в адрес Байдена в коррупции отвергают и бывшие чиновники США, и украинские антикоррупционные активисты, и даже некоторые республиканцы.

Скандал с Burisma не единственная ситуация, в которой обвиняют Хантера Байдена. В начале декабря ему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, в том числе по подозрению в причастности к схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн за период с 2016 по 2019 год. Его также обвиняют в подаче недостоверных налоговых деклараций. Как полагает прокуратура, Хантер Байден потратил миллионы долларов "на экстравагантный образ жизни, вместо того чтобы платить налоги". По информации телеканала Fox News, ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Уже 11 января он предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния.

Но и на этом злоключения сына президента не заканчиваются. В 2018 году в отношении него началось расследование по вопросу о хранении оружия. По имеющейся информации, он владел револьвером Colt Cobra и в то же время принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, употребляющим или хранящим у себя наркотические вещества.

На минувшей неделе Хантер Байден выступил у Конгресса с заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке в связи с делом об импичменте главы государства. По его словам, республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи".

Он объяснил, что готов давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как требуют законодатели.

В комментарии для прессы он опроверг причастность отца к его работе в совете директоров Burisma Holdings, коммуникациям с китайскими деловыми партнерами и другим инвестиционным проектам.

Хантер Байден также обвинил республиканцев в многолетних нападках на него с целью нанести ущерб политической репутации его отца.

Сам Джо Байден заранее был осведомлен о заявлениях, с которыми выступил его сын, сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она отказалась говорить, одобрил ли президент его решение об отказе явиться на слушания. Возможность помилования Хантера Байден-старший, по ее словам, исключает.

Из-за отказа сына президента явиться на слушания Палата представителей может обвинить его в неуважении к Конгрессу. Законодатели могут рекомендовать Минюсту преследовать его в уголовном порядке, но у ведомства есть право отклонить эту рекомендацию. Как уточняет WP, неуважение к Конгрессу — это преступление, за которое может грозить тюремное заключение на срок до одного года и штраф в размере до $100 тыс.

Не только Хантер

Сегодня скандал вокруг семейства Байденов связывают уже не только с сыном президента США. В опале оказался и брат главы государства Джеймс Байден, у которого были различные бизнес-интересы и который вместе с Хантером Байденом участвовал в договоренностях с руководителями китайских энергетических компаний, отмечает Washington Post.

В октябре конгрессмены-республиканцы публично потребовали от американского лидера разъяснений относительно получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. В комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей утверждали, что в 2018 году эта компания, которая в то время была "оператором больниц" и сталкивалась с финансовыми трудностями, выплатила Джеймсу Байдену $600 тыс. Из опубликованных позднее документов о банкротстве Americore следует, что в компании поддерживали связи с Джеймсом Байденом, так как считали, что "его фамилия могла открывать двери" и что он может содействовать получению "крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи".

Как утверждают в комитете Палаты представителей, 1 марта 2018 года Americore перевела кредит в размере $200 тыс. Джеймсу и его супруге Саре Байден. Причем перевод был осуществлен на личный, а не на их деловой банковский счет. В тот же день Джеймс Байден выписал брату чек на $200 тыс. с того же личного банковского счета. В качестве цели перевода была указана "выплата займа".

Председатель комитета Джеймс Комер потребовал от президента объяснить ситуацию гражданам. "Есть ли у него документы, подтверждающие, что он одолжил столь крупную сумму его брату, и каковы условия данных финансовых договоренностей? Были ли у него такие же финансовые договоренности с другими членами семьи, в рамках которых он получил такие крупные выплаты? Знал ли он, что в тот же день, когда Джеймс Байден выписал ему чек на $200 тыс., Джеймс Байден получил заем точно на такую же сумму в результате дел с компанией, которая сталкивалась с финансовыми трудностями и терпела крах?" — говорил Комер.

На фоне скандала с расследованием дела об импичменте Байдена всплыли новые подробности финансовых отношений президента США с его братом. The Washington Post сообщила, что ФБР США зафиксировало связь Джеймса Байдена с фигурантом расследуемого в 2008 году дела о подкупе судьи. Издание изучило судебные документы и поговорило с осужденным по делу юристом Ричардом Скрагсом.

По его словам, в 1998 году он обратился к Джеймсу Байдену, чтобы убедить занимавшего на тот момент пост сенатора Джо Байдена поддержать законопроект о табачных компаниях. За "консультацию по принятию законопроекта" Скрагс заплатил консалтинговой фирме Джеймса Байдена $100 тыс. После этого Джо Байден, который прежде решительно выступал против данной инициативы, поддержал законопроект. Впрочем, документ в итоге не был одобрен Конгрессом.

Агенты ФБР вели масштабное расследование, в рамках которого наблюдали за Скрагсом и его помощниками в связи с их намерением передать местному судье взятку в размере $40 тыс. В рамках расследования они тайно записывали разговоры с Джеймсом Байденом, который в то время пытался создать консалтинговую фирму вместе со Скрагсом. В итоге Скрагс и несколько его соратников, включая потенциальных партнеров Джеймса Байдена, были приговорены к тюремному заключению. Сами братья Байдены в правонарушениях по этому делу обвинены не были.

Что будет с рейтингом Байдена

Эти скандалы разгораются крайне не вовремя для Байдена, который намерен добиваться своего переизбрания на высший государственный пост в ходе следующих выборов в ноябре 2024 года. Расследование об импичменте лишь еще сильнее бьет по положению самого пожилого в истории президента США, кандидатура которого вызывает сомнения в рядах Демпартии.

Рейтинги главы государства в последнее время стремительно идут вниз. Согласно опубликованному 12 декабря опросу Reuters/Ipsos, Байден получает всего 31% против 38% у его основного соперника — экс-президента Дональда Трампа. 16% может набрать Роберт Ф. Кеннеди — младший, который намерен избираться как независимый кандидат.

Кроме того, согласно опросу от Bloomberg и компании Morning Consult, опубликованному The Hill 14 декабря, Трамп опередил действующего президента в семи колеблющихся штатах и тем самым "нанес последний удар по предвыборной кампании Байдена" всего за несколько недель до начала сезона первичных выборов. В избирательной практике США колеблющимися штатами называют те, где в преддверии президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.

WP, ссылаясь на результаты анализа 17 ноябрьских и декабрьских опросов, зафиксировала рекордное снижение рейтинга одобрения Байдена. Политику американского лидера поддерживают лишь 38% американцев, тогда как 58% выступают против его курса.

Одной из причин низкой популярности Байдена избиратели назвали его возраст: в ноябре политику исполнился 81 год. К тому же американцы снимают очки президенту из-за ситуации вокруг предоставления дополнительного финансирования Украине и Израилю: этот процесс "увяз в межпартийных трениях". Ситуация с расследованием об импичменте тоже влияет на общее положение президента.

Сам Байден, как пишет газета, называет свой рейтинг "неприемлемо низким" и требует от предвыборной команды разъяснить план дальнейших действий для исправления ситуации. Последние месяцы президент и первая леди Джилл Байден признаются своим помощникам и друзьям, что текущие показатели огорчают их, отмечает издание.

Лидия Мисник