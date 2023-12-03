В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что администрация американского лидера "удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами" его причастности к преступлениям, в которых его подозревают

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Белый дом мешает республиканцам в Палате представителей Конгресса США расследовать преступления, в совершении которых они подозревают американского лидера Джо Байдена и членов его семьи. Об этом в субботу заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон.

"Три наших комитета - юридический, по надзору и подотчетности, а также по доходам и расходам - проделали невероятную работу и шли по следу улик. Но теперь нам мешает Белый дом, который препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей из министерства юстиции, бывшему советнику в Белом доме, [представителю] Национального управления архивов и документации. Белый дом удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Джонсон назвал "необходимым шагом" голосование по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте Байдена. "Думаю, это то, что мы должны сделать на данном этапе, - убежден он. - Важно, чтобы это случилось как можно раньше и мы могли двинуться вперед в этом расследовании".

В начале ноября Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности, разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.