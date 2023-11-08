Республиканцы обязали брата и сына Байдена выступить по делу об импичменте

По данным газеты The Washington Post, им зададут вопросы о финансовом положении семьи американского президента

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, обязал брата и сына президента США Джо Байдена Хантера и Джеймса ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте главы государства. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, брату и сыну президента зададут вопросы о финансовом положении семьи Байденов. Председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) ранее заявил, что хочет узнать у них о "сложных финансовых операциях" семьи руководителя вашингтонской администрации. По мнению республиканца, эти операции были "направлены на сокрытие источника и общей суммы денег, полученных ими (членами семьи - прим. ТАСС) от иностранных граждан и компаний". Он добавил, что намерен вызвать и других членов семьи американского лидера.

Ранее комитет обнаружил чек на имя президента на $40 тыс., который якобы связан с китайской энергетической компанией CEFC. Кроме того, в конце октября конгрессмены-республиканцы публично потребовали от демократа Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году другого чека на $200 тыс. от его брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера.