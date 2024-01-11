Бразилия выразила готовность отправить правоохранителей в помощь Эквадору

В борьбе с беспорядками также примут участие бразильские дипломаты в Колумбии и Перу, они будут информировать о развитии событий, заявил генеральный директор федеральной полиции Андрей Родригес

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 января. /ТАСС/. Бразилия готова направить сотрудников федеральной полиции в Эквадор для борьбы с волной насилия. Об этом заявил генеральный директор силовой структуры Андрей Родригес.

"Я обменялся сообщениями с директором полиции Эквадора Сесаром Сапатой, предоставил в его распоряжение нашу федеральную полицию и предложил помощь", - сказал он в интервью порталу G1.

Федеральная полиция также задействовала бразильских дипломатов в соседних с Эквадором Колумбии и Перу. Они будут непосредственно информировать силовиков Бразилии о развитии событий для получения наиболее полной картины происходящего, отметил чиновник.