Критикующая Залужного депутат Рады покинула партию "Слуга народа"

Марьяна Безуглая начала приобретать скандальную известность в декабре 2023 года, когда заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, в последнее время критикующая главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявила, что уходит из партии.

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", - написала она в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

10 января издание "Страна" сообщило, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл первое в этом году заседание парламента после того, как группа депутатов блокировала президиум. По его данным, народные избранники перед этим несколько раз пытались вынести на голосование вопрос об отставке Безуглой с поста замглавы комитета по обороне, а получив отказ, заблокировали президиум. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в итоге заседание было прервано через полчаса после открытия, хотя по плану должно было длиться более двух часов.

5 января комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы комитета. Кроме того, как заявила депутат Ирина Геращенко, Безуглую также намерены отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки.

Безуглая начала приобретать скандальную известность 13 декабря 2023 года, когда заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации. Пока законопроект не был внесен в парламент, она писала в своих социальных сетях о разных положениях документа. Под ее публикациями пользователи оставляли много негативных комментариев, а СМИ отмечали, что затрагиваемые депутатом вопросы, в том числе о мобилизации женщин, демонстрируют степень критичности ситуации с личным составом в рядах ВСУ. Депутат также интересовалась у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы лишать гражданства призывников, покинувших Украину, и готовы ли сами отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации.

25 декабря 2023 года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов. Его рассмотрение в первом чтении намечено на 11 января.