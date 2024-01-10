Воинский учет за границей и новая должность "подруги Зеленского". События вокруг Украины

Россия не видит в позиции Киева изменений в пользу мирного процесса, поэтому продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На отсутствие у Киева готовности к переговорам указал и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

На фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации консульство Украины в Лондоне напомнило украинцам, что они обязаны встать на воинский учет в недельный срок с момента прибытия в Великобританию.

Верховная рада назначила главой Счетной палаты Украины Ольгу Пищанскую, которая, по словам ряда депутатов, является "подругой" украинского президента Владимира Зеленского.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и южнодонецком направлениях и атаку штурмовой группы Нацгвардии Украины на запорожском направлении.

Также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника на донецком, краснолиманском и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери противника превысили 870 военнослужащих.

Уничтожено 17 единиц бронетехники противника, включая 4 танка и 2 американские боевые машины пехоты Bradley, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства США.

Атаки дронов

Минобороны РФ проинформировало о попытках киевского режима атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Все БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.

По сообщениям губернаторов регионов, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

"Пустота" в мирном процессе

Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ. "По каким-то мирным процессам - здесь по-прежнему пустота", - сказал он, комментируя сообщения об обсуждении за рубежом так называемого "мирного плана" президента Украины. "Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет", - отметил представитель Кремля.

"Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - заключил Песков.

Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией, заявил официальный представитель кабмина ФРГ. "По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем", - добавил он.

Мины на границе

Украинская сторона установила свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин вдоль границы с Белоруссией, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, на границе "разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска".

Вольфович добавил, что "на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды", нацеленные на дестабилизацию обстановки в Белоруссии. Он охарактеризовал обстановку в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности как "самый острый военно-политический кризис со времен Второй мировой войны".

Военная помощь Киеву

Президент Украины посетил Вильнюс, где заключил с руководством Литвы соглашение о совместном производстве средств борьбы с беспилотниками. Как сообщил на совместной пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, литовские власти одобрили очередной пакет военной помощи Киеву. "В январе направим генераторы, детонаторы, в феврале - бронетранспортеры M-577", - сказал он.

Нижняя палата итальянского парламента одобрила резолюцию о продлении оказания помощи Украине, включая военную. Министр обороны Гуидо Крозетто отметил, что в новом пакете содержатся материалы исключительно оборонительного назначения. Он также выразил надежду, что следующий пакет сможет содержать только гуманитарную помощь и ресурсы на восстановление Украины.

Евросоюз все еще может успеть выполнить свои обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю нынешнего года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, для достижения этой цели ЕС следует сократить экспорт вооружений и оказать давление на компании ВПК стран Евросоюза.

Воинский учет в Лондоне

Консульство Украины в Лондоне напомнило украинцам о необходимости встать на воинский учет. В Telegram-канале диппредставительства указывается, что в семидневный срок со дня приезда в королевство военнообязанные и резервисты должны лично "прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из иностранных дипломатических учреждений Украины на территории Великобритании для постановки на воинский учет".

Консульство выступило с таким напоминанием на фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. По мнению ряда оппозиционных депутатов, документ содержит нормы, противоречащие конституции, а также "коррупционные риски".

Назначение "подруги Зеленского"

Верховная рада назначила главой Счетной палаты Украины Ольгу Пищанскую, которая близка к семье Зеленского, сообщила оппозиционный депутат Ирина Геращенко, назвав назначение "позором и кумовством". "Назначили главой Счетной палаты подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую", - написала Геращенко в телеграм-канале. Ранее Пищанская возглавляла Антимонопольный комитет Украины.

По утверждению депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сестра Пищанской Светлана также близка к семье Зеленского и возглавляла фирму, на которую была оформлена вилла семьи президента в Италии.