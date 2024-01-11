Военные и полиция Эквадора задержали около 330 членов банд и ликвидировали еще 5

Глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо отметил, что силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране. Об этом в среду заявил глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо.

"Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена вызволен 41 человек. Мы ликвидировали 5 террористов", - сообщил он на конференции, трансляция которой велась телеканалом Ecuavisa. Глава командования отметил, что после столкновений с тремя вооруженными преступными группировками силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных.

Вела Эрасо добавил, что на территории тюрем, в которых происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. По официальным данным, по меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.