11 января, 01:18
Вооруженный конфликт в Эквадоре

Военные и полиция Эквадора задержали около 330 членов банд и ликвидировали еще 5

Глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо отметил, что силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране. Об этом в среду заявил глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо.

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"Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена вызволен 41 человек. Мы ликвидировали 5 террористов", - сообщил он на конференции, трансляция которой велась телеканалом Ecuavisa. Глава командования отметил, что после столкновений с тремя вооруженными преступными группировками силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных.

Вела Эрасо добавил, что на территории тюрем, в которых происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. По официальным данным, по меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.

  

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