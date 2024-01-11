Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом

Даниэль Нобоа отметил, что правоохранительные органы страны продолжат эту борьбу и скоро "принесут мир и спокойствие эквадорским семьям"

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Эквадор противостоит террористам и находится в состоянии войны с ними. С таким заявлением выступил президент республики Даниэль Нобоа.

"По сути, да. Сейчас происходит внутренний вооруженный конфликт. Мы боремся за мир внутри страны, мы боремся против террористов. Когда речь идет о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними", - заявил Нобоа, отвечая на вопрос ведущего Canela Radio о том, находится ли страна в состоянии войны.

По словам президента, правоохранительные органы страны продолжат борьбу с терроризмом и скоро "принесут мир и спокойствие эквадорским семьям". Ранее сообщалось, что военные и служащие полиции республики задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 бандитов после начала вооруженных беспорядков в стране.

9 января Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisi n, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.