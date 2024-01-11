Разведка Ирана задержала 35 человек в связи с терактом в Кермане

Теракт на кладбище в Иране

Ведомство также сообщило, что руководитель операции незаконно проник на территорию страны через юго-восточные границы и покинул исламскую республику за два дня до теракта

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Министерство разведки исламской республики сообщило о задержании 35 человек по подозрению в организации теракта в Кермане 3 января. Об этом информировало агентство IRNA.

По его сведениям, подозреваемые были задержаны в провинциях, Западный Азербайджан, Исфахан, Керман, Систан и Белуджистан, Тегеран и Хорасан-Резави.

Ведомство также сообщило, что руководитель операции незаконно проник на территорию страны через юго-восточные границы и покинул исламскую республику за два дня до теракта. Помимо руководства операцией он также занимался изготовлением самодельных взрывных устройств.