Лондон сообщил о проникновении вооруженных лиц на нефтяной танкер в Оманском заливе

Как уточнили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, впоследствии "судно изменило маршрут в направлении иранских внутренних вод"

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные лица проникли на находившийся в Оманском заливе нефтяной танкер, который шел под флагом Маршалловых островов. Об этом заявила британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

Согласно заявлению компании, которое привело агентство Reuters, судно двигалось под флагом Маршалловых островов примерно в 50 морских милях к востоку от города Сухар в Омане, когда на него проникли четверо или пятеро вооруженных людей в черной военной форме, их лица были закрыты черными масками. Впоследствии транспондер танкера был якобы отключен, и судно направилось в сторону иранского порта Джаск.

Эту информацию подтвердили и в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). По его информации, "судно изменило маршрут в направлении иранских внутренних вод, а связь с судном потеряна".

В прошлом, как утверждается, танкер использовался для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти, после чего был "конфискован и оштрафован США". Как уточняет газета Financial Times со ссылкой на сервис отслеживания судоходства, танкер называется St Nikolas и перевозит иракскую нефть.

UKMTO 11 января сообщил, что неизвестные совершили несанкционированное проникновение на судно в Оманском заливе.