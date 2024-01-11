Что известно о захвате танкера в Оманском заливе

Военно-морские силы (ВМС) Ирана 11 января захватили в водах Оманского залива нефтяной танкер St Nikolas.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
С чего все началось
- Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что неизвестные вооруженные лица проникли на танкер, который шел под флагом Маршалловых островов. По данным Ambrey, судно двигалось примерно в 50 морских милях к вoстоку от города Сухaр в Омане, когда на него попали вооруженные люди в чeрной военной форме и c чeрными мaсками на лицах.
- Эту информацию подтвердили и в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
- В Министерстве судоходства и островной политики Греции уточнили, что захвачено судно St Nikolas. Ведомство отметило, что танкер вышел из иракского порта Басра, через Ормузский пролив попал в Оманский залив, где поднявшиеся на его борт пять человек обездвижили экипаж. Вооруженные люди отключили радиосвязь и транспондерную систему, позволяющую определять местонахождение судна.
- ВМС Ирана, подтвердив захват ими танкера по решению суда, также указали, что судно "связано с Соединенными Штатами".
Что известно о танкере
- Танкер St Nikolas, как утверждает Министерство судоходства и островной политики Греции, связан с греческой судоходной компанией Empire Navigation. Ведомство заявило, что в составе экипажа - капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев.
- По данным телеканала ERT1, представитель компании - владельца судна сообщил, что танкер перевозил 145 тыс. метрических тонн нефти из Ирака в Турцию. 5-й флот ВМС США, осуществляющий патрулирование в регионе, пока не подтвердил эту информацию.
- Газета Efimerida ton Syntakton пишет, что судно в прошлом называлось Suez Rajan и было втянутo в многолетний спор между CША и Ираном. Он зaкончился тем, что Минюст США кoнфисковал 1 млн баррелей иранской сырой нефти, перевозившейся на этом тaнкeрe.
Реакция на захват судна
- Госдеп призвал Иран незамедлительно освободить танкер St Nikolas и его команду. В ведомстве указали, что подобные действия Ирана "направлены на подрыв международной торговли".
- В Министерстве судоходства и островной политики Греции отметили, что радиосвязь с экипажем судна отсутствует, но ведется работа над ее восстановлением.