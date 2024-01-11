В Греции заявили об отсутствии радиосвязи с захваченным в Оманском заливе танкером

Предпринимаются усилия по ее установлению, сообщили в Министерстве судоходства и островной политики Греции

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Радиосвязь с экипажем захваченного в Оманском заливе танкера St Nikolas, который ходит под флагом Маршалловых Островов и принадлежит компании Empire Navigation, пока отсутствует. Предпринимаются усилия по ее установлению. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве судоходства и островной политики Греции.

"Радиосвязь с танкером St Nikolas пока не восстановлена, ведется работа над этим", - отметили в министерстве. Там подтвердили, что St Nikolas ходит под флагом Маршалловых Островов и был зафрахтован турецкой компанией для транспортировки нефти. "Танкер вышел из иракского порта Басра, через Ормузский пролив вышел в Оманский залив, где поднявшиеся на его борт пять человек в военной одежде и масках обездвижили экипаж и отключили радиосвязь и транспондерную систему, позволяющую определять местонахождение судна", - сказал представитель ведомства.

По данным агентства Tasnim, ВМС Ирана подтвердили, что по решению суда захватили нефтяной танкер в водах Оманского залива. По информации агентства, захваченное судно связано с США.

Как отметил телеканал ERT1, представитель компании - владельца судна сообщил, что танкер перевозил 145 тыс. метрических тонн нефти из Ирака в Турцию. 5-й флот ВМС США, осуществляющий патрулирование в регионе, пока не подтверждает эту информацию, указывает телеканал.

Ранее в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили, что в состав экипажа входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев.

В прошлом, как утверждает газета Efimerida ton Syntakton, танкер носил название Suez Rajan и был втянут в многолетний спор между США и Ираном, который закончился тем, что Министерство юстиции США конфисковало 1 млн баррелей иранской сырой нефти, перевозившейся на этом судне.