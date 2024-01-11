ВМС Ирана подтвердили захват танкера в Оманском заливе

Как передает агентство Tasnim, захваченное судно связано с США

ТАСС, 11 января. Военно-морские силы (ВМС) Ирана подтвердили, что по решению суда захватили нефтяной танкер в водах Оманского залива. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, захваченное судно связано с США.

Ранее в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили о захвате танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев.

В прошлом, как утверждает греческая газета Efimerida ton Syntakton, танкер использовался для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти, после чего был "конфискован и оштрафован США".