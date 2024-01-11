Блинкен обсудил с ас-Сиси освобождение оставшихся в Газе заложников

Госсекретарь США также обратил внимание на необходимость сдерживать атаки на торговые суда в Красном море со стороны йеменских мятежников-хуситов и не допускать распространения конфликта на весь регион

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси освобождение заложников радикального движения ХАМАС и методы урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен и президент ас-Сиси обсудили продолжающиеся усилия по освобождению всех оставшихся [в анклаве] заложников", - отметил Миллер. "Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность США позиции, согласно которой палестинцы в Газе не должны быть насильственно перемещены, а также такому способу достижения мира в регионе, который обеспечил бы безопасность Израиля и прогресс в создании палестинского государства", - указано в заявлении.

Блинкен также обратил внимание на необходимость сдерживать атаки на торговые суда в Красном море со стороны йеменских мятежников-хуситов и не допускать распространения конфликта на весь регион.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что президент Египта принял в своей резиденции в Каире госсекретаря США, который прибыл с визитом в Каир. Египет - последняя страна, которую Блинкен посещает в рамках турне по Ближневосточному региону. Большую часть поездки госсекретарь провел в Израиле, где встречался с представителями его руководства.