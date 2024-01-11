Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США ситуацию в регионе Красного моря и на Украине

Субраманьям Джайшанкар высоко оценил понимание Энтони Блинкена текущей ситуации в Западной Азии и в секторе Газа

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в области безопасности в регионе Красного моря, а также события на Украине.

"Наш разговор был сосредоточен на проблемах морской безопасности, особенно в регионе Красного моря", - написал индийский министр в Х (ранее Twitter). По словам Джайшанкара, он высоко оценил понимание госсекретарем США текущей ситуации в Западной Азии и в секторе Газа. "Мы обменялись мнениями о развитии событий, касающихся украинского конфликта", - добавил глава индийского внешнеполитического ведомства.

"С нетерпением ждем реализации нашей обширной программы сотрудничества на 2024 год", - заключил глава МИД Индии.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении начать в Красном море операцию Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.