СМИ: в правительстве Франции сменят официального представителя

Им станет госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено, сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено станет новым представителем правительства Франции вместо Оливье Верана. В то же время, как сообщает телеканал BFMTV, несколько ключевых министров сохранят свои портфели в новом составе правительства под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.

До настоящего времени Тевено с июля 2023 года занимала должность государственного секретаря по делам молодежи. С 2016 года она состояла в партии "Республика на марше", созданной под руководством нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона перед его первыми президентскими выборами 2017 года. В 2020 году Тевено также выполняла функции официального представителя партии. Также за ее плечами работа региональным советником в столичном регионе Иль-де-Франс и победа на парламентских выборах в 2022 году - спустя чуть больше года работы в парламенте она передала свой мандат, чтобы занять должность госсекретаря.

Среди министров, которые должны остаться на своих местах, телеканал называет министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра - соответствующую информацию подтвердили в министерстве. Прежним останется и глава МВД Франции Жеральд Дарманен - СМИ, впрочем, обращают внимание на то, что еще пару дней назад в его ведомстве журналистам говорили о том, что он получил персональные гарантии от президента. Не ожидается замен и в министерстве юстиции, которое возглавляет бывший адвокат Эрик Дюпон-Моретти.

Ранее сообщалось, что основной состав правительства будет обнародован в четверг. Около часа назад новый премьер-министр, назначенный Макроном 9 января, провел очередную встречу с главой государства. По данным СМИ, в новом правительстве планируют сократить количество министров и госсекретарей, которых сейчас насчитывается 39.