СМИ: Себастьен Лекорню сохранит пост министра вооруженных сил Франции

Свои посты также сохранят глава МВД Жеральд Дарманен, глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, сообщил телеканал CNEWS

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сохранит свой портфель в новом составе правительства республики, который должны объявить в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

Помимо Лекорню свои посты сохранят ключевые министры, в том числе глава МВД Жеральд Дарманен, глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр. При этом, по информации телеканала TF1, его обширный портфель полномочий пополнит и энергетика. В настоящее время за это направление отвечает министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.

В настоящее время, по данным СМИ, ведутся дискуссии по протокольным и титульным вопросам вокруг будущего списка министров. По-прежнему остается неизвестным, сохранит ли свой пост нынешняя глава Мид Катрин Колонна. Как отмечают журналисты, президент Франции Эмманюэль Макрон и новый премьер Габриэль Атталь стоят перед дилеммой сохранения гендерного баланса в будущем кабмине. Ожидается, что в четверг будут названы 10-15 министров и госсекретарей, при этом планируется сокращение общего числа должностей, которых сейчас насчитывается 39.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что новым представителем правительства Франции вместо Оливье Верана будет назначена госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено. С 2016 года она состояла в партии "Республика на марше", созданной под руководством Макрона перед его первыми президентскими выборами 2017 года.