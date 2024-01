Посольство РФ в Лондоне назвало "отрицанием очевидного" оправдания Джонсона по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании ранее утверждал, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон пытается отрицать очевидное, делая высказывания о своей непричастности к срыву мирных переговоров между РФ и Украиной весной 2022 года. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства России в Лондоне.

Ранее Джонсон утверждал, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он заявил газете The Times, что считает информацию о своей причастности к этому "полным бредом" и "российской пропагандой". В то же время экс-глава британского правительства рассказал, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам Джонсона, в том разговоре он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине "на тысячу процентов".

"Ни для кого не секрет, что в ходе серии интенсивных переговоров между Москвой и Киевом в феврале - апреле 2022 года был подготовлен проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Это открывало возможность прекратить боевые действия, избежать затягивания пагубного для Украины конфликта, гарантировать мирный внеблоковый статус страны и, главное, предотвратить новые жертвы и разрушения. Проект договора был близок к тому, чтобы считаться приемлемым для обеих сторон и поэтому был парафирован руководителем украинской переговорной группы [Давидом] Арахамией", - сказано в заявлении российского посольства.

"Способность экс-премьера отрицать очевидное давно стала нарицательной. Однако опубликованные прессой слова самого Джонсона вызывают вопрос: а что именно он пытается опровергнуть? Как следует из его высказываний, опубликованных 11 января в изданиях The Times и The Wall Street Journal, в ходе резонансного визита 9 апреля 2022 года в Киев Джонсон добивался, чтобы Зеленский отказался подписывать упомянутый договор, мотивируя это своим недоверием к договоренностям с Москвой. Прямо заявил, что "любая сделка с Россией будет весьма гнилой" (any deal with Putin was going to be pretty sordid)", - говорится в сообщении.

Курс на продолжение боев

В посольстве РФ подчеркнули, что Джонсон рекомендовал Зеленскому "продолжать боевые действия" и "обещал продолжительную поддержку, новые транши военных поставок, включая зенитные и противотанковые ракеты, и кредитно-финансовую помощь". В российском диппредставительстве напомнили, что по завершении визита кабинет премьер-министра на Даунинг-стрит выпустил итоговый пресс-релиз, в котором говорилось, что в Киеве Джонсон "предостерег от любых переговоров с Россией на условиях, которые могут породить доверие к продвигаемым Кремлем ложным основаниям для вторжения".

"Ясно, что зафиксированное в проекте договора краеугольное положение о постоянном нейтралитете Украины никак не соотносилось с пониманием в Лондоне

и Вашингтоне "условий", на которых мог бы быть завершен конфликт. Не для этого натовцы, цинично воспользовавшись Минскими соглашениями, в течение предшествовавших восьми лет планомерно готовили ВСУ к военному столкновению с Россией, о чем сам Джонсон в весьма колоритных выражениях рассказал "под микрофон", когда в интервью с украинским телеканалом "Рада ТВ" назвал Минский комплекс мер "дипломатической шарадой", - указали в посольстве РФ в Лондоне.

"На этом фоне самооправдательные оговорки экс-премьера, будто конечное решение оставалось за украинцами, - "в пользу бедных". Очевидно, что тогда Зеленскому хватило и подобного недвусмысленного сигнала от "главного доброжелателя", чтобы выйти из переговорного процесса", - отметили в диппредставительстве.

Внутриполитические цели

В посольстве РФ добавили, что Джонсон воспользовался конфликтом на Украине для укрепления своего внутриполитического положения. "Заодно напомним, что к началу СВО премьерство Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло - только самопиар и политическое выживание. Последствия тогдашнего вояжа Джонсона в Киев для самой Украины на поверку оказались трагическими", - сказано в заявлении.

В то же время в дипмиссии РФ в Лондоне усомнились в том, что Джонсон готов признать свою ответственность за затягивание конфликта. "Но понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично", - отмечается в заявлении.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".