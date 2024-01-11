В ООН заявили об отслеживании ситуации вокруг танкера St Nikolas

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик добавил, что сфера международных морских перевозок сталкивается с и без того достаточным количеством трудностей в этом регионе

ООН, 11 января. /ТАСС/. ООН следит за развитием событий вокруг захвата ВМС Ирана нефтяного танкера St Nikolas в водах Оманского залива. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно же, следим за ситуацией. Надеемся, что она будет разрешена как можно скорее", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что сфера международных морских перевозок сталкивается с "и без того достаточным количеством трудностей в этом регионе", которые могут "потенциально привести к эскалации".

Ранее в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили о захвате танкера St Nikolas, принадлежащего греческой судоходной компании Empire Navigation. В состав экипажа судна, которое ходит под флагом Маршалловых Островов, входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев.