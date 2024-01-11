В ООН заявили о получении координатором по Газе израильской визы

Перед поездкой в ближневосточный регион Сигрид Каг отправится в Вашингтон

ООН, 11 января. /ТАСС/. Старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг получила израильскую визу. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Она получила визу для визита в Израиль, это хорошие новости", - сказал он.

Как ожидается, перед поездкой в ближневосточный регион Каг, которая приступила к своим обязанностям 8 января, отправится в Вашингтон.

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции 2720 Совета Безопасности ООН, принятой в декабре. Согласно резолюции, координатор ООН отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в палестинском анклаве для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней (до 30 сентября 2024 года).

25 декабря министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что поручил МИД страны не продлевать визу одному из сотрудников ООН, а еще одному - отказать в выдаче визы. В тот же день глава внешнеполитического ведомства заявил, что Израиль "больше не намерен терпеть лицемерие ООН". 26 декабря МИД Израиля сообщил, что прекращает автоматически одобрять запросы на въездные визы от сотрудников ООН, а будет рассматривать их в индивидуальном порядке.