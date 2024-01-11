СМИ: Tupras ведет переговоры об освобождении танкера St Nikolas

По данным нефтяной компании, танкер перевозит 140 тыс. тонн иракской нефти из Басры в порт Алиага провинции Измир на побережье Эгейского моря

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Нефтяная компания Tupras, зафрахтовавшая захваченный в Оманском заливе танкер St Nikolas под флагом Маршалловых Островов, ведет переговоры об освобождении судна. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителей компании.

По данным Tupras, танкер перевозит 140 тыс. тонн иракской нефти из Басры в порт Алиага провинции Измир на побережье Эгейского моря. По ее информации, команда судна насчитывает 19 моряков: 18 граждан Филиппин и капитана, гражданина Греции. Танкер принадлежит компании Empire Navigation.

Агентство Reuters ранее сообщило, что неизвестные вооруженные лица проникли в четверг на находившийся в Оманском заливе нефтяной танкер, который шел под флагом Маршалловых Островов. Судно двигалось примерно в 50 морских милях к востоку от города Сухар в Омане, когда на него проникли четверо или пятеро вооруженных людей в черной военной форме, их лица были закрыты черными масками. Впоследствии транспондер танкера был якобы отключен, и судно направилось в сторону иранского порта Джаск.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что ВМС Ирана захватили в водах Оманского залива судно, "связанное с США".