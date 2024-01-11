11 января, 18:04

СМИ: Tupras ведет переговоры об освобождении танкера St Nikolas

По данным нефтяной компании, танкер перевозит 140 тыс. тонн иракской нефти из Басры в порт Алиага провинции Измир на побережье Эгейского моря

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Нефтяная компания Tupras, зафрахтовавшая захваченный в Оманском заливе танкер St Nikolas под флагом Маршалловых Островов, ведет переговоры об освобождении судна. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителей компании.

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По данным Tupras, танкер перевозит 140 тыс. тонн иракской нефти из Басры в порт Алиага провинции Измир на побережье Эгейского моря. По ее информации, команда судна насчитывает 19 моряков: 18 граждан Филиппин и капитана, гражданина Греции. Танкер принадлежит компании Empire Navigation.

Агентство Reuters ранее сообщило, что неизвестные вооруженные лица проникли в четверг на находившийся в Оманском заливе нефтяной танкер, который шел под флагом Маршалловых Островов. Судно двигалось примерно в 50 морских милях к востоку от города Сухар в Омане, когда на него проникли четверо или пятеро вооруженных людей в черной военной форме, их лица были закрыты черными масками. Впоследствии транспондер танкера был якобы отключен, и судно направилось в сторону иранского порта Джаск.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что ВМС Ирана захватили в водах Оманского залива судно, "связанное с США". 

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