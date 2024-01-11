СМИ: на должность министра культуры Франции назначат бывшую соратницу Саркози

Рашида Дати является административным главой 7-го округа Парижа

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Бывшая соратница экс-президента Франции Николя Саркози Рашида Дати станет новым министром культуры страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

В настоящее время Дати является административным главой 7-го округа Парижа. Она сменит на посту Риму Абдюль-Малак, занимавшую должность министра культуры с мая 2022 года, отмечает канал.

Представительница партии "Республиканцы" с 2002 года входила в команду Саркози (на тот момент возглавлявшего МВД республики) в качестве советника. После его победы на президентских выборах занимала с 2007 по 2009 год пост министра юстиции Франции. В июне 2009 года впервые одержала победу на выборах в Европарламент, успешно переизбралась в 2014 году на пятилетний срок.

Как ожидается, список министров, которые войдут в правительство нового премьер-министра Франции Габриэля Атталя, должен быть обнародован до конца четверга. В пятницу запланировано внеочередное заседание кабмина в обновленном составе. По данным СМИ, ключевые министры, в том числе глава МВД Жеральд Дарманен, руководитель Минюста Эрик Дюпон-Моретти и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр сохранят свои посты, причем последний, по информации телеканала TF1, в новом правительстве будет заниматься и вопросами энергетики. В прошлом составе кабмина за это направление отвечала министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

Также, по данным радиостанции RMC, министр спорта Амели Удеа-Кастера продолжит отвечать за подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В то же время под ее ответственность могут быть переданы и вопросы образования. До своего назначения на пост главы правительства этим направлением занимался Атталь.