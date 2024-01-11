Корабли ВМС Франции сопровождают французские торговые суда в Красном море

Французские корабли участвуют в международной операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов, заявил командующий ВМС в зоне Индийского океана вице-адмирал Эмманюэль Сларс

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Франции обеспечивают сопровождение торговых судов, следующих под французским флагом через Красное море, после обстрела и захвата повстанцами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами) нескольких торговых судов. Об этом сообщил в четверг командующий ВМС в зоне Индийского океана вице-адмирал Эмманюэль Сларс на брифинге в Министерстве вооруженных сил Франции.

"Мы регулярно сопровождаем корабли, идущие под французским флагом или отвечающие национальным интересам Франции в Красном море на протяжении их маршрута [в этом море]", - сказал он, уточнив, что французские корабли участвуют в международной операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

По его словам, фрегат Languedoc 8 декабря зашел в акваторию Красного моря. Также за обстановкой в этом регионе следят ВКС Франции, которые располагают силами на военно-воздушной базе в Абу-Даби. Сларс подчеркнул, что французские силы работают "в координации" с иностранными партнерами, но не в условиях "субординации американским партнерам". Он также напомнил, что "в целях поддержания региональной безопасности" Франция располагает силами вдоль побережья Индийского океана, в частности в ОАЭ, в Джибути и на Реюньоне.

"Красное море - это зона стратегических интересов для Европы и Франции, это экономический маршрут, связывающий нас с Азией. К тому же Красное море - это кратчайший маршрут, который связывает французские территории в Индо-Тихоокеанском регионе <...> с метрополией, это уже вопрос суверенитета", - сказал вице-адмирал.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении начать в Красном море операцию Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.