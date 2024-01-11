В CENTCOM заявили об увеличении количества нападений хуситов в Красном море до 27

Последняя атака на торговые пути была совершена 11 января, сообщило ведомство

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершило 27 нападений на суда в Красном море с 19 ноября 2023 года. Об этом сообщило Центрально командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"11 января около 02:00 по времени Саны поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с контролируемой хуситами части Йемена в сторону международных морских путей в Аденском заливе. <...> Это 27-я атака хуситов на международное судоходство с 19 ноября", - говорится в заявлении командования.

Отмечается, что в результате атаки ни одно судно не пострадало.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.