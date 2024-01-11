США заявили об отсутствии запросов о помощи со стороны Эквадора

При этом, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Соединенные Штаты готовы при необходимости оказать поддержку этой южноамериканской стране

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать помощь Эквадору в связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в этой южноамериканской стране, однако подобных запросов в Вашингтон пока не поступало.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы предложили поддержку. И мы продолжим контакты с местным правительством, чтобы выяснить, что ему необходимо", - заявил представитель Белого дома, комментируя положение в Эквадоре.

"Предложение оказать помощь сохраняется. Мне неизвестно о том, чтобы они (эквадорские власти - прим. ТАСС) запросили нечто подобное", - добавил Кирби.