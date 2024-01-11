Боливарианский альянс осудил насилие преступных группировок в Эквадоре

Страны АЛБА поддерживают действия властей по нормализации обстановки в стране

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) глубоко озабочены сложившей ситуацией в Эквадоре, решительно осуждают акты насилия со стороны организованной преступности и поддерживают действия властей по нормализации обстановки в стране. Об этом говорится в заявлении АЛБА, размещенном на странице этой региональной организации в Х (ранее Twitter).

"Государства, входящие Боливарианского альянс для народов Америки (АЛБА), <…> решительно осуждают акты насилия со стороны организованных преступных групп, угрожающие миру и спокойствию в Эквадоре, - сказано в заявлении регионального объединения. - АЛБА выражает солидарность с народом и правительством Эквадора, сожалеет о гибели людей и поддерживает все действия, предпринимаемые для восстановления порядка в стране при верховенстве закона". В документе подчеркивается, что "альянс, верный своим принципам, вновь заявляет о решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях".

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.