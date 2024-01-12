США намерены помочь Эквадору в проведении расследований

В письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера сказано, что американская сторона расширит обмен разведданными с республикой

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов США отправятся в Эквадор, чтобы содействовать в проведении расследований в связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в этой южноамериканской стране, а также будут предоставлять ей разведывательные данные. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном в четверг.

Как отмечается в документе, Эквадор столкнулся с "ужасающим уровнем насилия и терроризма" со стороны преступных группировок. "США осуждают эти нападения и преступников, которые несут ответственность. Мы подтверждаем приверженность тесному сотрудничеству с Эквадором, в том числе в борьбе с преступными группировками. Мы будем взаимодействовать с президентом [Эквадора Даниэлем] Нобоа с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в правоохранительной сфере по линии американских программ помощи в сфере безопасности", - уточнил Миллер.

"Для активизации этого сотрудничества официальные лица США высокого ранга в ближайшие недели посетят Эквадор для рассмотрения с коллегами путей более эффективного взаимодействия с целью противодействия угрозе со стороны транснациональных криминальных группировок", - сообщается в заявлении. Как из него следует, Эквадор посетит, в частности, глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон.

"Сотрудники правоохранительных органов США также отправятся в Эквадор, чтобы помочь в расследовании уголовных дел, - отмечается в документе. - Кроме того, США расширят обмен разведывательными данными, сотрудничество в борьбе с вредоносной деятельностью в киберпространстве и содействие в реализации реформ в пенитенциарной сфере, а также используют другие инструменты, чтобы привлечь к ответственности лиц и организации, которые вовлечены в преступную деятельность и подрывают власть закона".