Блинкен дал понять партнерам, что удары США в Йемене надо рассматривать как оборонительные

Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что атаки на хуситов предпринимаются не для эскалации

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Важной задачей недавней поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток было информирование региональных лидеров о том, что возможные удары Вашингтона по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене необходимо будет рассматривать как оборонительные. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника Госдепартамента.

По его словам, Блинкен сообщил региональным партнерам, что если США предпримут военные действия против хуситов, их следует рассматривать "как оборонительные", они предпринимаются не для эскалации.

CNN информировал в пятницу, что США и Великобритания нанесли удары по "множеству целей" хуситов на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрально командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.