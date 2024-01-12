The Times: удары США и Британии по позициям хуситов будут ограниченным, но существенными

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Военная операция под руководством США с участием Великобритании против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене будет "ограниченной, но существенной". Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник в британском правительстве.

По ее данным, в ударах, вероятнее всего, должны быть задействованы истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на авиабазе ВВС Великобритании в Акротири на Кипре. Издание также уточняет, что в районе военной операции, начало которой подтвердил президент США Джо Байден, находятся британский эсминец HMS Diamond и фрегат HMS Lancaster. При этом газета обращает внимание, что ни один из этих кораблей не может поражать цели на суше, однако HMS Diamond способен вести стрельбу по другим судам и летающим объектам при помощи своих орудий и ракет Sea Viper. На пути в Красное море также находится британский фрегат HMS Richmond.

Ранее газета сообщила, что в четверг вечером премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уведомил членов британского кабмина о "неизбежном военном вмешательстве" в ночь на четверг. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер и спикер Палаты общин Линдси Хойл были поставлены в известность о планах консервативного правительства, отмечает The Times.