Движение "Исламский джихад" заявило о своей поддержке Йемена

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Движение "Исламский джихад" заявило о решительной поддержке братского Йемена и призвало арабские и исламские нации проявить солидарность. Соответствующее заявление организации распространил ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Мы самым решительным образом осуждаем американскую и британскую агрессию против братского Йемена. Мы приветствуем благородную и мужественную позицию Йемена и призываем арабские и исламские народы к солидарности", - указано в заявлении.

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в пятницу, 12 января. Активно обстреливались окрестности портового города Ходейда, а также провинции Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.