Хуситы сообщили, что отакованной авиабазе Ад-Дайлами не нанесен ущерб

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" пояснил, что атака привела к пожару, который потушили

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Атакованной базе йеменских ВВС Ад-Дайлами, которая расположена к северу от столицы страны Саны, не нанесен ущерб. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По его словам, авиабаза Ад-Дайлами была одной из целей ударов, нанесенных по йеменской территории в ночь на 12 января США и Великобританией.

"Атака на авиабазу Ад-Дайлами привела к пожару, который был потушен. Мы не зафиксировали никакого ущерба", - отметил собеседник телеканала.

База Ад-Дайлами входит в число важных военных объектов, контролируемых хуситами.