СМИ: при авиаударе Израиля по жилому дому на юге Газы погибли девять человек

Еще несколько пострадали, сообщило агентство WAFA

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами воздушного удара израильской армии по жилому району к востоку от города Рафах в южной части сектора Газа.

Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Уточняется, что бомбардировке подвергся жилой дом, который после атаки превратился в руины. Еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает агентство, с начала израильской военной кампании в секторе Газа было убито свыше 23,5 тыс. палестинцев, еще более 56 тыс. получили ранения. Почти 8 тыс. человек пока считаются пропавшими без вести.