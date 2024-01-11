Десятки тысяч жертв, гуманитарная катастрофа и иск ЮАР. Последствия конфликта в Газе

Международный суд ООН в Гааге начинает рассмотрение иска Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля о возможном геноциде в секторе Газа, где за время конфликта погибли свыше 23 тыс. человек и большая часть жителей анклава была вынуждена покинуть свои дома.

ТАСС собрал основное, что известно о последствиях конфликта в секторе Газа.

Иск ЮАР

Всего через неделю после начала операции Израиля в секторе Газа президент ЮАР Сирил Рамапоса выразил солидарность с палестинцами, назвал Израиль "государством апартеида". По словам Рамапосы, его страна, имеющая собственную историю апартеида, не может не поддерживать жертв угнетения.

Обвинительное заключение ЮАР занимает более 80 страниц. ЮАР стремится доказать, что действия Израиля выходят за рамки самообороны и являются геноцидом против палестинского населения в секторе Газа. В качестве подтверждения приводятся большое число погибших, принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия, ограничение рождаемости посредством нападений на больницы.

Делегация ЮАР будет добиваться от суда срочного принятия обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе

Перемещенные лица в секторе Газа

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), число вынужденно перемещенных лиц в палестинском анклаве достигло 1,9 млн (более 85% населения сектора Газа).

Около 1,4 млн перемещенных лиц разместились в объектах, относящихся к БАПОР.

Жертвы в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 23,3 тыс. ранения получили свыше 59 тыс. человек, сообщил Минздрав палестинского анклава. Власти Газы зафиксировали 1 903 акта массовых убийств, совершенных Израилем с начала октября.

С начала боевых действий погибли 146 сотрудников БАПОР. Число журналистов, погибших в секторе Газа, с октября составляет 115, по данным управления по работе со средствами массовой информации в Газе.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за три месяца боевых действий вывела из строя 30 больниц в секторе Газа, сообщили в информационном управлении правительства палестинского анклава. В том числе около 10 тыс. больных онкологическими заболеваниями лишились возможности получать лекарства в секторе Газа после вынужденного прекращения работы Больницы палестино-турецкой дружбы из-за израильских бомбардировок.

Кроме того, по данным управления, ЦАХАЛ полностью разрушил в секторе Газа 69 тыс. единиц жилья, еще 290 тыс. домов разрушены частично.

При этом функционирующие больницы испытывают острую нехватку медикаментов. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были вынуждены отменить уже четыре запланированных с 26 декабря поездок на север Газы для доставки медикаментов в пять больниц. Причиной стали массированные бомбардировки и отсутствие связи.

Также из-за расширения боевых действий в окрестностях больницы "Аль-Акса" в центральной части Газы более 600 пациентов и большинство медицинских работников покинули медицинское учреждение, сообщили в ВОЗ. Их местонахождение сейчас неизвестно. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в больнице "остались только пять врачей и, у них, по словам руководства больницы, нет еды".

Поставка гуманитарной помощи в палестинский анклав долго время осуществлялась только через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. 29 декабря 2023 года был открыт еще один - КПП "Керем-Шалом". Израиль принял на себя обязательство пропускать по 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно. Как отмечало израильское издание The Times of Israel, сотрудники КПП "не справляются с таким количеством грузов" и "объемы помощи, поступающей в Газу, остаются недостаточными".

Обстрелы территории Ливана и Сирии

Продолжает нарастать напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Мишенями становятся объекты движения "Хезболлах", выступившего в поддержку палестинского движения ХАМАС. Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.

По информации портала Al Nashra, израильские войска непрерывно запускают над границей осветительные ракеты. В небе находятся беспилотные летательные аппараты.

Министерство здравоохранения Израиля ввиду эскалации напряженности на границе с Ливаном поручило больницам готовиться к приему тысяч пострадавших и работе в чрезвычайном режиме.

Продолжается и обмен ударами с Сирией. ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам сирийской армии в ответ на обстрел территории еврейского государства, совершенный в ночь на 2 января.

Обвинение в применении запрещенного белого фосфора

11 октября МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. The Washington Post сообщила, что Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре. Как отмечает газета, боеприпасы вошли в пакеты помощи США для Израиля, увеличившиеся после очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. WP указывает, что использование подобных снарядов вблизи мест проживания гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом и "могут расцениваться как военное преступление".

В США заявили, что проверяют информацию об использовании американских боеприпасов. Между тем в ООН в свою очередь заявили, что не располагают информацией, которая позволила бы подтвердить факт применения Израилем американских боеприпасов с белым фосфором.