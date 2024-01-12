СМИ: самолеты ВВС Великобритании и США продолжают патрулировать запад Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Самолеты американских и британских ВВС продолжают патрулировать небо над йеменскими провинциями Эль-Ходейда и Саада. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, на западе и северо-западе Йемена, в районе провинций Эль-Ходейда и Саада, американские и британские истребители продолжают патрулировать небо. Отмечается, что новые рейды ВВС США и Великобритании "направлены на ряд северо-западных районов, в том числе на город Баджиль, где проживают около 70 тыс. человек".

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дхамар.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.