В США заявили, что не хотят эскалации ближневосточного конфликта

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что целью ударов Соединенных Штатов было подорвать способность хуситов проводить атаки

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. США не хотят эскалации ближневосточного конфликта, целью ударов по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) было подорвать его возможности проводить новые атаки в Красном море. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала CNN.

"Было много предупреждений <...> многих стран о том, что будут последствия [атак хуситов]. Очевидно, что никто из нас не хочет видеть эскалацию конфликта. Никто не хочет видеть рост напряженности в регионе, но такие действия [хуситов] неприемлемы. И сегодня вечером целью было подорвать их [хуситов] способность проводить атаки", - сказал он.