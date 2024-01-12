США заявили, что еще оценивают ущерб, нанесенный хуситам в результате ударов по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер уточнил, что эти атаки "планировались как хирургически точные"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. США еще оценивают эффективность ударов США и Великобритании по Йемену, считают их "хирургически точными". Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер в эфире телеканала CNN.

Его спросили, провел ли Пентагон уже оценку ущерба, который был нанесен в результате ударов, чтобы понять, насколько эффективными они были.

"После любой операции этот аспект, естественно, имеет место быть. [Оценивание] ведется прямо сейчас. Но эти атаки планировались как хирургически точные и преднамеренные, направленные на то, чтобы ослабить и подорвать возможности хуситов", - сказал Райдер.