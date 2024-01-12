WSJ: хуситы перевезли часть вооружений, ожидая ударов США

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации газеты The Wall Street Journal, также разведывательный корабль Ирана покинул Красное море

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" перевезли часть вооружений, ожидая ответного удара США после их атаки на суда в Красном море. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его сведениям, хуситы переместили часть оружия, укрепили места его хранения, а также складировали ракеты в бункерах города Сана.

Кроме того, издание, ссылаясь на данные судоходной консалтинговой компании TankerTrackers, указывает, что разведывательный корабль Ирана утром 11 января покинул Красное море и ушел в направлении города Бендер-Аббас. Этот корабль должен был также стать целью ударов, так как помогал мятежникам совершать нападения, утверждает The Wall Street Journal.