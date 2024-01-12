Австралия оказала поддержку ударам по военным объектам в Йемене

Министр обороны Ричард Марлз отметил, что эти действия направлены на обеспечение свободы судоходства в открытом море и защиту глобальной торговли

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Австралийские военнослужащие принимали участие в нанесении авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

По словам главы ведомства, персонал австралийского Минобороны "был занят в работе оперативного штаба" во время действий Великобритании и США против движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. "Это очень важные действия, направленные на обеспечение свободы судоходства в открытом море и защиту глобальной торговли, что полностью соответствует национальным интересам Австралии", - заявил Марлз, отметив, что Канберре "было нелегко принять решение об участии в военной операции, но оно соответствует ее намерению поддерживать любые действия в защиту глобального порядка, основанного на правилах".

Министр подчеркнул, что Австралия остается полностью привержена международному морскому праву, гарантирующему свободу судоходства "в Красном море, в Индо-Тихоокеанском регионе и в других частях света". Он отказался дать более подробную информацию об участии австралийских военных в атаках на территорию Йемена, однако отметил, что "защита морского права чрезвычайно важна для Австралии". "Хуситы нарушают порядок, основанный на правилах, и Конвенцию ООН по морскому праву. Мы [Австралия] являемся обычной островной торговой нацией, и во многом наше процветание основано на свободе торговли в открытом море", - указал он.