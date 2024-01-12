Президент Эквадора заявил, что почти 40 стран предложили помощь на фоне беспорядков

Даниэль Нобоа отметил, что в стране уже приняли помощь от Аргентины и США

ГАВАНА, 12 января. /ТАСС/. Власти Эквадора получили предложения об оказании помощи от 38 стран на фоне беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Об этом заявил президент республики Даниэль Нобоа.

"В настоящее время мы работаем с 38 странами, которые предложили свою поддержку. Мы уже приняли помощь от Аргентины и США", - сказал он в интервью радио FM Mundo.

По его словам, Эквадор находится не в том положении, чтобы отказываться от поддержки иностранных государств. "Сейчас речь не идет об ударе по нашему эго или о высокомерии, мы нуждаемся в военной помощи", - подчеркнул президент.

Нобоа также отметил, что республике необходима разведывательная информация, артиллерия и иные средства, поскольку Эквадор находится в состоянии "прямой войны" с терроризмом.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что американские правоохранительные органы окажут содействие в расследовании преступлений, а также предоставят разведданные для обеспечения безопасности в Эквадоре.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты и захваты заложников. 8 января президент Эквадора объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. 9 января он подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Television, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.