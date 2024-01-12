Сунак заявил, что Британия продолжает патрулировать Красное море для сдерживания хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Премьер-министр призвал хуситов прекратить атаки и принять меры по деэскалации

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Великобритании продолжают патрулировать акваторию Красного моря для сдерживания дальнейшей "агрессии" со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении премьер-министра королевства Риши Сунака.

"Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках международной операции Prosperity Guardian для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов. Мы призываем их прекратить атаки и принять меры по деэскалации", - отметил глава правительства.

Он также утверждал, что удары Великобритании и США по позициям мятежников на территории Йемена были ограниченным и пропорциональным действием, совершенным в рамках самообороны.