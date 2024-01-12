ЕС планирует отправить три корабля в Красное море для защиты торговых судов

По данным портала EUobserver, задача этих кораблей будет заключаться в том, чтобы "сопровождать суда в интересах ЕС", предотвращать атаки на них и их захват хуситами

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен отправить три корабля в Красное море для защиты торговых судов от атак йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на документ.

"Чтобы операция была эффективной, [в Красное море] должны быть направлены три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПРО, как минимум на один год, а также для их поддержки самолеты радиолокационного обнаружения и спутники", - говорится в предложении европейского дипломатического ведомства, направленном главам МИД стран ЕС в среду и попавшем в распоряжение портала. Euobserver отметил, что задача этих кораблей будет заключаться в том, чтобы "сопровождать суда в интересах ЕС", предотвращать атаки на них и их захват хуситами.

В документе указано, что зона действия кораблей будет охватывать "Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аравийское море, Ормузский пролив и Персидский залив". В документе подчеркивается, что решение о том, какие суда нуждаются в сопровождении ЕС, будет приниматься отдельно в каждом случае. К числу факторов, которые будут влиять на это решение, относятся "флаг судна, страна, владеющая им, национальность экипажа, происхождение грузов" и другие сведения о судне. Европейское дипведомство подчеркнуло, что "третьи страны, придерживающиеся схожих [с ЕС] взглядов, могут также участвовать в операции" Евросоюза.

Портал добавил, что операция должна быть согласована министрами иностранных дел стран ЕС 19 февраля и запущена в ускоренном порядке "к концу февраля".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на судна в Красном море. По его информации, на этой неделе страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции, решение по этим вопросам может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Как сообщили источники, Германия выразила желание участвовать в операции. Агентство отметило, что остается неясным то, как операция ЕС будет соотноситься с миссией Prosperity Guardian, которую формируют власти США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.