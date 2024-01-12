Politico: в Конгрессе США возникли разногласия по поводу ударов по йеменским хуситам

Некоторые конгрессмены напомнили о первой статье конституции, а другие поддержали решение американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США разошлись во мнениях по поводу решения администрации президента Джо Байдена атаковать объекты йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила газета Politico.

"Это неприемлемое нарушение конституции", - написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) демократка Прамила Джаяпал (от штата Вашингтон). Ее поддержали однопартийцы Рашида Тлаиб (от Мичигана) и Кори Буш (от Миссури). "Президент должен был обратиться к Конгрессу, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в еще один конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции (о полномочиях Конгресса США - прим. ТАСС). Я буду настаивать на этом независимо от того, демократ или республиканец возглавляет Белый дом", - написала демократка Ро Кханна (от Калифорнии) на своей странице в соцсети.

Некоторые представители Республиканской партии также высказали недовольство по поводу того, что Байден не согласовал удары по Йемену с Конгрессом, однако в целом республиканцы поддержали подобные шаги Вашингтона на Ближнем Востоке. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл приветствовал решение атаковать объекты хуситов, указав на своевременность таких действий. "Я надеюсь, что эти операции ознаменуют собой изменения в отношении администрации Байдена к Ирану и проиранским группировкам", - говорится в заявлении Макконнела, опубликованном на сайте Сената.

"Необходимость этого удара назревала в течение двух месяцев, и это первый шаг к восстановлению сдерживания в Красном море. Я высоко ценю, что администрация прислушалась к советам регионального командования и нанесла удар по важнейшим объектам хуситов на территории Йемена", - написал председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер (от Миссисипи) в соцсети X. "Теперь Байден должен действовать каждый день, чтобы положить конец способности хуситов и других террористов, поддерживаемых Ираном, атаковать США и наших партнеров", - призвал республиканец Рик Скотт (от Флориды) в соцсети X.

Ситуация в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.