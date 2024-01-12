Politico: лидеры ЕС "пришли в ярость" от решения главы Евросовета уйти в отставку

По данным газеты, европейские дипломаты "не были заранее проинформированы об этом решении"

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза в кулуарах выражают резкую критику по поводу заранее не согласованного с ними решения председателя Евросовета Шарля Мишеля уйти в отставку. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники в ЕС.

По их информации, европейские дипломаты "справедливо пришли в ярость" после соответствующего заявления Мишеля, поскольку "не были заранее проинформированы об этом решении". В Европарламенте (ЕП), как отмечает издание, "уже оказывают давление на Мишеля, требуя его немедленной отставки". Депутат ЕП Йенс Гайер назвал поступок председателя Евросовета "эгоизмом", из-за которого теперь политик должен "как можно скорее покинуть свой пост".

Действующий глава Евросовета Шарль Мишель поздно вечером 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент. Это решение вызвано как острыми электоральными проблемами у партии, так и относительно скорым истечением срока его полномочий, а также необходимостью найти новое место в политике для продолжения своей карьеры. В случае избрания депутатом, которое ему практически гарантировано, Мишель сможет претендовать на пост главы Европарламента, его заместителя или как минимум на лидерство во фракции либералов.

Прецедентов досрочной отставки председателя Евросовета еще не было. Сама должность была создана только в 2009 году, и до Мишеля ее занимали лишь два человека, которые оставались на своем посту до истечения полномочий. Подобные отставки в связи с выборами часто позволяют себе члены Еврокомиссии, но не руководители ключевых структур ЕС.