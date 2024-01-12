США изучают возможность возвращения хуситов в список террористов

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время изучает возможность вновь включить движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в свой список зарубежных террористических организаций. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Решение об исключении хуситов из упомянутого перечня было принято госсекретарем США Энтони Блинкеном в феврале 2021 года. "Мы пересматриваем это прямо сейчас. Мы еще не решили, будем ли мы его отменять или нет, изменять его вновь, но могу сказать, что мы серьезно это изучаем", - сообщил он в эфире телеканала CNN.