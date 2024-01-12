В Йемене после ударов США и Великобритании начались массовые демонстрации

Митинг против бомбардировок США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене

Митинг против бомбардировок США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене

Они проходят в административных центрах и крупных городах провинций Саада, Хаджа, Ходейда, Эд-Дали и Эль-Джауф

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Массовые демонстрации начались в пятницу вечером в нескольких городах Йемена, которые контролируются хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах". Десятки тысяч человек выступают против военной операции Израиля в секторе Газа, а также политики Соединенных Штатов и их союзников в регионе.

Как сообщает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah, демонстрации проходят в административных центрах и крупных городах провинций Саада, Хаджа, Ходейда, Эд-Дали и Эль-Джауф. Самая многочисленная акция состоялась в Сане на площади Ас-Сабаин, которая, как утверждает информационное агентство хуситов Saba, "впервые не смогла вместить миллионную массу людей".

Перед участниками демонстрации в Сане выступил член политического совета "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси, который назвал терроризмом удары США и Великобритании по территории Йемена. "Мы говорим американцам и британцам: возвращайтесь в свои страны <...>. Сегодня вы совершаете преступления против человечества и убиваете всех, кто выступает за мир", - заявил член политсовета "Ансар Аллах", слова которого приводит Saba.