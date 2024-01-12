В Канаде считают, что удары по хуситам соответствуют Уставу ООН

В Оттаве назвали удары США и Великобритании ответом на действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в акватории Красного моря

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Власти Канады считают удары США и Великобритании по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" ответом на их действия в акватории Красного моря, они были проведены в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД страны Мелани Жоли и канадского министра обороны Уильяма Блэра.

"Эти высокоточные удары [были произведены] в соответствии с Уставом ООН и демонстрируют приверженность международного сообщества защите свободы судоходства и международной торговли в Красном море, - сказано в документе. - Мы призываем хуситов немедленно прекратить свои нападения [на суда в Красном море] и еще раз подчеркиваем, что они несут ответственность за последствия своих действий". Министры подчеркнули, что удары были нанесены после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2722, "которая требует от хуситов прекращения атак на торговые и коммерческие суда".

Жоли и Блэр также указали, что военнослужащие Канады, служащие в Центральном командовании Вооруженных сил США, были задействованы в этой операции.