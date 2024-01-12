Израиль договорился через Катар о передаче в Газу лекарств для заложников

Эти лекарства должны быть доставлены в анклав "в ближайшие несколько дней", отметили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Власти Израиля через посредничество Катара договорились о передаче лекарств заложникам, удерживаемым палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава [израильской службы разведки] "Моссад" Давид Барнеа совместно с Катаром предпринял шаги, которые позволят передать медикаменты заложникам, удерживаемым террористической организацией ХАМАС в Газе. Это часть гуманитарной помощи Израиля сектору", - говорится в сообщении.

Эти лекарства должны быть доставлены в анклав "в ближайшие несколько дней", отметили в канцелярии.