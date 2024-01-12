МИД Египта назвал атаки на хуситов свидетельством возможного расширения конфликта в Газе

Дипведомство отметило, что Каир неоднократно предупреждал о возможности таких последствий

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Атаки США и Великобритании на позиции мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) свидетельствуют о возможном расширении в регионе конфликта, продолжающегося в палестинском секторе Газа. Такой точки зрения придерживается Министерство иностранных дел Египта.

Каир рассматривает опасные события в южной части Красного моря как "явное свидетельство опасности расширения конфликта в регионе в результате продолжающихся израильских атак в секторе Газа", говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства. Министерство отметило, что Каир "неоднократно предупреждал о возможности таких последствий".

МИД Египта выразил обеспокоенность "эскалацией военных действий в Красном море и авиаударами, которые были направлены по ряду районов на йеменской территории". Внешнеполитическое ведомство призвало к "объединению международных и региональных усилий с целью снижения уровня нестабильности в регионе, включая безопасность международного судоходства в Красном море".

Каир, как указывается в заявлении, считает необходимым достижение "всеобъемлющего прекращения огня в Газе и войны против гражданского населения с тем, чтобы избавить регион от факторов нестабильности и конфликтов, которые угрожают безопасности во всем мире".